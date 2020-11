Serie A, i posticipi della 9ª giornata: pareggio tra Torino e Sampdoria, il Parma batte il Genoa

AGGIORNAMENTO 22.45: Termina anche il secondo posticipo tra Genoa e Parma con il risultato di 1-2. Ai rossoblu non basta la rete di Shomurodov, arrivata dopo la doppietta di Gervinho e rimangono così in penultima posizione con 5 punti. Il Parma invece, con i tre punti conquistati sale in diciassettesima posizione raggiungendo il Torino a quota 6.

Finisce in pareggio il primo dei due posticipi di oggi, che chiudono questa nona giornata di Serie A. Le reti siglate da Belotti e Meité per i granata e Candreva e Quagliarella per i blucerchiati, permettono alle due squadre di guadagnare un solo punto in classifica. Il Torino rimane in terzultima posizione con 6 punti, in attesa del risultato tra Genoa e Parma, mentre la Sampdoria sale in undicesima posizione a quota 11 ed a meno tre dalla Lazio.

