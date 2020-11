SOCIAL | il risveglio della Lazio, Immobile a testa alta: “Mai Mollare” – FOTO

Le prime luci del lunedì, dopo una brutta sconfitta in casa, non sono poi così piacevoli. La squadra lo sente e in particolare Immobile, che però alza subito la testa perché a meno di due giorni ci sarà la sfida Champions contro il Borussia Dortmund. Ecco infatti il bomber biancoceleste che con una storia Instagram invita tutti a non mollare, tenere la testa alta e continuare a lottare. Poche parole ma chiare: l’immagine degli undici di ieri con la scritta “Mai Mollare”, il motto dei laziali.

Quella di oggi non è stata una partita facile neanche per Francesco Acerbi. Il centrale della nazionale ha avuto una giornata difficile insieme a tutto il reparto difensivo, che ha incontrato tanta difficoltà nel contenere le ripartenze dell’Udinese, che in più di un’occasione ha messo in difficoltà la formazione di Simone Inzaghi. Il difensore ha commentato così la gara su Instagram: “Insieme si riparte.”

