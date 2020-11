Una maglia in memoria di Diego Armando Maradona: ECCO IL LINK PER VINCERLE ALL’ASTA

Domenica laè scesa in campo contro l’Udinese indossando una maglia speciale dellacon una patch,, dedicata a. Le maglie indossate sono state messe all’asta sul sitogià dopo il calcio di inizio e i fondi raccolti saranno donati per aiutare due associazioni non profit campane: “Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus” e “Associazione Don Pietro Ottena Aps”, due onlus da anni impegnate in attività di solidarietà sociale sul territorio.