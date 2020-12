Per Lei Combattiamo Barbara Palombelli e Paolo Liguori ricordano Diaconale: un compagno, grazie a lui è iniziata la nostra carriera giornalistica Barbara Palombelli e Paolo Liguori ricordano Diaconale: un compagno, grazie a lui è iniziata la nostra carriera giornalistica Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI I due giornalisti Barbara Palombelli e Paolo Liguori, hanno ampiamente ricordato Arturo Diaconale, dopo la sua scomparsa di oggi. L’ex responsabile della comunicazione della Lazio nonché giornalista, è stato infatti compagno sia della Palombelli che di Liguori presso Il Giornale, allóra diretto da Indro Montanelli e fu lui ad introdurli cinquanta anni fa all’interno della testata come collaboratori. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

