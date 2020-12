Borussia Dortmund, Favre in conferenza: “Siamo concentrati sulla partita di domani. Meunier non ci sarà”

Alla vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e Lazio, il tecnico del club tedesco Luicien Favre, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa, per presentare il match di domani sera. Dai giocatori infortunati agli indisponibili, tornando poi alla sconfitta di sabato in campionato contro il Colonia. Queste le sue parole, riportate dal profilo ufficiale Twitter del club giallonero: “Meunier sicuramente non giocherà. Per Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. E’ da valutare anche Emre Can”.

Sulla sconfitta di sabato contro il Colonia: “Non deve succedere. Ma non possiamo cambiarla e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani”.

