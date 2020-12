Cambiano le regole anti-doping: sanzioni ridotte ad un massimo di tre mesi per chi fa uso di cocaina

Cambiano le regole anti-doping. Secondo quanto riporta il Dailymail, gli atleti che risultano positivi alla cocaina andrebbero incontro a squalifiche di appena un mese. Dal primo gennaio, se una atleta dimostra l’assunzione della sostanza a scopi ricreativi al di fuori di qualunque competizione, secondo le nuove regole la sanzione sarà di massimo tre mesi, rispetto ai due anni che prevede il regolamento attuale. Non solo, se gli atleti colpevoli completano con successo un programma di riabilitazione, possono ridurre la loro pena di altri due mesi. Inoltre se si trovano positivi all’assunzione di sostanze durante il periodo di gara, dovranno affrontare una sanzione non più di quattro anni, ma di due. L’orario di competizione cambia inizierà ora alle 23.59 del giorno prima dell’evento, piuttosto che 12 ore rima come è al momento.

La UK Anti-doping ammette che tali regole, che vedono modificare il protocollo attuale dell’Agenzia mondiale antidoping per il 2021, “rappresentano un cambiamento considerevole”‘.

Nisha Dutt, responsabile della gestione dei casi del l’UKAD, ha dichiarato: “Nel mio periodo al l’UKAD, sono state fatte una serie di scoperte sulla cocaina provocando un notevole speco di risorse. Tali risorse potrebbe essere ridistribuite altrove per cercare di catturare truffatori che fanno uso farmaci che migliorano le prestazioni.”

