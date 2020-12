Champions, i tifosi del Borussia Monchengladbach fanno lo ‘scherzo’ ai giocatori dell’Inter

CHAMPIONS LEAGUE – Vigilia tormentata per Antonio Conte e i suoi ragazzi che sono stati svegliati alle 4:00 del mattino da uno spettacolo pirotecnico a base di fuochi d’artificio orchestrato dai tifosi del Borussia Monchengladbach, la squadra che stasera sfiderà proprio l’Inter.

I tifosi del Borussia Monchengladbach sono arrivati addirittura ad escogitare una ‘piazzata’ sotto l’hotel dove alloggiano i giocatori dell’Inter alle 4:00 di notte con fuochi d’artificio per rovinare il risveglio di Handanovic e compagni. Già è proprio questo che è successo questa notte: Antonio Conte, i calciatori nerazzurri e il suo staff sono stati svegliati dal rumore di fuochi artificiali che hanno illuminato in “stile Capodanno” il cielo e hanno rovinato il sonno a tutta la truppa interista.

Un contrattempo e uno stratagemma quello dei tifosi del Gladbach che fa capire quanto sia alta la posta in palio per l’Inter che ha un solo risultato a propria disposizione per sperare di ribaltare una Champions League finora giocata molto al di sotto delle proprie aspettative. Unica formazione italiana in Coppa Campioni ancora senza successi dopo tre giornate, l’Inter è obbligata a trovare i tre punti per provare una difficile rimonta e tenere le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Conte dopo 4 giornate è ultima nel Gruppo B con 2 punti a -6 dal Gladbach, a -5 dal Real Madrid e a -2 dallo Shakhtar Donetsk. www.eurosport.it