Champions League, Eriksson l’ultimo a superare la fase a gironi: Inzaghi può eguagliarlo già domani

Domani sera la gara di Champions League in programma alle 21.00 al Signal Iduna Park, che vedrà la Lazio affrontare il Borussia Dortmund. Un match difficile, che se vinto può regalare ai biancocelesti l’accesso con un turno di anticipo agli ottavi, nonché il primato nel Girone F. L’ultimo a superare la fase a gironi di Champions fu Eriksson nella stagione 2000/2001, quando Inzaghi era in campo da giocatore e non da allenatore. Ora l’allievo può eguagliare il maestro e lo può fare già domani con una vittoria in terra tedesca.

