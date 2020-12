Champions League, i 50 candidati alla “Squadra dell’anno 2020”: c’è anche un biancoceleste | FOTO

Sono 50 i giocatori candidati alla “Squadra dell’anno 2020” della Uefa Champions League. Tra i giocatori in lizza per entrare nell’undici dell’anno, c’è anche un giocatore della Lazio: si tratta di Ciro Immobile, attaccante biancoceleste, che ha segnato tre reti in queste prime quattro gare di Champions, giocandone solamente due. I candidati, come riparta il sito della Uefa.com, sono proposti dal team di editori della UEFA, prima della conferma finale da parte del comitato Osservatori Tecnici sulla base delle prestazioni nelle competizioni UEFA e in quelle nazionali all’interno delle federazioniaffiliate alla UEFA da gennaio a dicembre 2020.

Ecco il link pero votare la “Squadra dell’anno 2020”, ma sopratutto per votare Ciro Immobile: https://toty.uefa.com/it/men

UEFA Fans’ #TeamOfTheYear is back! 🥳 5️⃣0️⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who will you put in your top 11 of 2020? 🤔 🔻🔻 PICK NOW! 🔻🔻 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: