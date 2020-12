Champions League, i risultati di oggi: Lukaku trascina l’Inter, l’Atalanta non va oltre il pari

La quinta giornata della fase a gironi Champions League è iniziata oggi con le due gare delle 18.55, proseguendo poi con il resto dei match alle 21.00. Sorride l’Inter che dopo una gara combattuta fino all’ultimo vince in trasferta 2-3 contro il Borussia Mönchengladbach, grazie alle reti di Darmian e del solito Lukaku, autore di una doppietta. L’Atalanta pareggia con il Midtjylland, una partita sulla carta alla portata per la squadra di Gasperini, recuperando con il goal di Romero il vantaggio segnato dalla squadra danese. Con il risultato ottenuto, l’Inter puo ancora sperare in una qualificazione agli ottavi vista la sconfitta del Real, mentre l’Atalanta rimane seconda nel girone in solitaria grazie alla sconfitta dell’Ajax.

Questi tutti i risultati del martedì di Champions:

GIRONE A

Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3 (28′, 41′ Berisha; 79′ rig. Miranchuk, 81′ Adeyemi)

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 (26′ Joao Felix; 86′ rig. Muller)

GIRONE B

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 2-0 (57′ Dentinho; 82′ Solomon)

Borussia Mönchengladbach-Inter 2-3 (17′ Darmian, 45’+1′ Plea; 64′ 73′ Lukaku, 76′ Plea)

GIRONE C

Porto-Manchester City 0-0

Marsiglia-Olympiacos 2-1 (33′ Camara; 55′ rig. 75′ rig. Payet)

GIRONE D

Liverpool-Ajax 1-0 (58′ Jones)

Atalanta-Midtjylland 1-1 (13′ Scholz, 79′ Romero)

