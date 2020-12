CONFERENZA INZAGHI – “La gara sarà piena di insidie ma domani sera vogliamo centrare la qualificazione”

Alla vigilia del match di Champions League, Borussia Dortmund-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza Stampa:

“All’andata abbiamo vinto la partita meritatamente, questa volta veniamo in casa loro e ci saranno tantissime insidie ma ce la giocheremo con le nostre armi.

Per quanto riguarda le condizioni dei calciatori giocando così tanto arrivano delle problematiche inaspettate. L’allenamento di oggi é stato discreto, i ragazzi eccetto Muriqi sono tutti a disposizione, c’è qualche singolo da monitorare. Domani faremo un risveglio muscolare e decideró con calma la formazione.

Sapere che possiamo giocarci la qualificazione già domani è motivo di grande orgoglio ma sappiamo che ancora non c’é nessuna matematica, il calcio é imprevedibile, manca ancora qualcosina per centrare questa qualificazione che per adesso ci stiamo meritando perché abbiamo fatto quattro ottime partite con quattro squadre importanti.

Dobbiamo pensare unicamente alla nostra gara, dobbiamo giocarci la partita nel migliore dei modi sapendo che tutto dipende da noi, poi è normale che a fine match guarderemo anche l’altro risultato, vorremmo cercare di chiudere la qualificazione domani sera sappiamo che sarà difficile ma ce la giocheremo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: