CONFERENZA LEIVA – “Domani partita difficile ma la squadra ha tanta voglia di riscattarsi dopo l’Udinese”

Alla vigilia del match di Champions League, Borussia Dortmund-Lazio, il biancoceleste Lucas Leiva ha parlato in Conferenza Stampa:

“Abbiamo giocato bene la partita d’andata ma domani sarà diverso, loro sono in casa quindi sicuramente sarà una partita difficile ma che, se la giocheremo come le altre, avremo grande chance di uscire da qui con una vittoria. Poi, è chiaro, dobbiamo ancora aspettare gli altri risultati del girone ma la squadra ha dimostrato di avere tanta voglia e un ottimo approccio alle gare, dobbiamo continuare così.

Penso che con lo stadio pieno ci sarebbe stata una carica in più per loro ma anche per noi. Ormai questa è la nuova normalità quindi dobbiamo cercare di trovare le motivazioni dentro di noi.

Noi teniamo tanto sia alla Champions che al campionato, di certo con l’Udinese non abbiamo fatto una grande gara, com’ era accaduto anche con la Sampdoria, ma penso che la squadra é matura per gestire queste situazioni. Non abbiamo scuse per la sconfitta di domenica ma domani ci concentreremo sul Borussia Dortmund senza pensare al resto e proveremo a riscattarci.”

