CorSera | Lazio, Champions prestigiosa ma guai a snobbare il campionato

Perdere una partita contro l’Udinese è possibile. Ma perdere rinunciando a giocare è intollerabile. Certo, la Lazio viene da settimane molto impegnative. È questo l’unico alibi che concedo. La partita andava chiusa subito e invece è finita come il mese scorso con la Sampdoria. Due partite non giocate, due partite che precedevano la sfida con il Borussia Dortmund. Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.

Per il momento è quindi solo una coincidenza, ma se dovesse diventare la prova che la squadra snobba il campionato per la Champions sarebbe una follia. Mai come quest’anno in Italia c’è la possibilità di puntare molto in alto. Sentire l’inno della Champions dopo troppi anni di attesa è una bella musica per le nostre orecchie. Ma non onorare l’inno del campionato, sicuramente meno affascinante, rischia di essere un errore imperdonabile. CorriereDellaSera

