Europa League, Kateryna Monzul dirigerà il match tra Gent e Slovan Liberec

Non sarà solamente Stephanie Frappart ad arbitrare una partita in una coppa europea. Se la direttrice di gara francese si occuperà della partita di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, in Europa League Kateryna Monzul arbitrerà il match di giovedì tra Gent e Slovan Liberec. L’ucraina sarà aiutata da altre due assistenti donna, Ardasheva e Striletska

