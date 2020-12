Per Lei Combattiamo Il Tempo | La Lazio ritrova Peruzzi Il Tempo | La Lazio ritrova Peruzzi Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Tutto rientrato tra Peruzzi e Lotito. Stando a quanto riportato da Il Tempo, il dirigente ha fatto pace con il presidente via telefono ed è pronto a tornare al suo posto a Formello. Per ricucire lo strappo è stata provvidenziale la mediazione di Tare, Inzaghi ed il resto della squadra. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo

