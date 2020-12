Il Tempo | Lazio, a Dortmund c’è Milinkovic. Dubbio in porta

Domani alle ore 21.00 la Lazio scenderà in campo e dovrà rifarsi dopo la brutta prova di domenica. Una gara, quella con l’Udinese, che i biancocelesti hanno disputato senza Milinkovic e, stando a quanto riportato da Il Tempo, domani il serbo tornerà in campo. La speranza quindi è di tornare a vedere una bella Lazio, senza poi le defezioni dei suoi big. Mister Inzaghi quest’oggi scioglierà i dubbi sulla formazione: il primo dubbio del tecnico riguarda la porta e non è escluso che possa tornare di nuovo tra i pali Reina.

