Leggo | Lazio, Lotito arrabbiato e Inzaghi deluso: l’ultima domenica da dimenticare

Lotito arrabbiato, Inzaghi deluso. L’ultima domenica da dimenticare ha lasciato il segno. Soprattutto nel morale del numero uno della Lazio che quella prestazione non l’ha proprio digerita. Per carità, una partita si può anche perdere, ma averlo fatto in quella maniera ha fatto arrabbiare il numero uno biancoceleste.

Troppo brutta per essere vera la squadra vista contro l’Udinese, il patron mercoledì si aspetta una reazione in Champions e spera in una vittoria contro il Borussia a Dortmund per conquistare la vetta del girone. Arrabbiato ma soprattutto deluso invece il tecnico Inzaghi che con i 14 punti conquistati in queste prime nove giornate fa segnare la sua peggior partenza da quando è sulla panchina biancoceleste, il peggior score delle ultime 11 stagioni come sottolinea LazioPage.

L’allenatore subito dopo il ko con l’Udinese a caldo si è preso tutte le colpe, forse anche per qualche scelta che non si è rivelata azzeccata (vedi Leiva e Milinkovic in panchina), un concetto che ha ribadito anche ieri alla ripresa a Formello prima di scendere in campo per l’allenamento chiedendo alla squadra di cancellare in fretta quella brutta prestazione: mercoledì sera si aspetta molto di più da tutti e non ha nessuna intenzione di rivedere l’atteggiamento mostrato contro l’Udinese.

Resta da risolvere l’annoso problema della difesa che, mai come quest’anno, subisce troppi gol: appena 2 i clean sheet stagionali, nelle altre partite la squadra ha sempre subìto gol, 16 solo in A, gli stessi che un anno fa aveva preso ma dopo ben 16 gare. All’appello manca spesso Luiz Felipe, che finora ha saltato quasi l’80% delle gare, ma una sola assenza non può giustificare questo rendimento. Starà a Inzaghi cercare la soluzione migliore per non snaturare una squadra che da quando c’è lui è comunque votata all’attacco ed ha consentito ad Immobile di infrangere ogni record di gol. Leggo\Enrico Sarzanini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: