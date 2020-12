Luis Alberto: “Da bambino giocavo da solo calciando sul muro. Quando firmai il primo contratto, festeggiai insieme a mia madre”

Intervenuto sulla pagina Instagram di “Cronache di spogliatoio” il fantasista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato un po’ di sé rispondendo a 5 domande nei 15 secondi disponibili per fare una Instagram Stories: “Il primo ricordo legato al pallone è stato quando calciavo il pallone sul muro, da solo. Poi con gli amici a calcio a 5. Primo poster in casa? Quello di Zinedine Zidane. La canzone che uso per caricarmi? Canzoni spagnole, del mio paese, le più belle. Chi ho chiamato quando ho firmato il primo contratto da professionista? Nessuno, c’era mia madre, siamo andati a pranzo insieme per festeggiare.

