Morte Arturo Diaconale, il cordoglio della FIGC e del calcio italiano | FOTO

Anche su Instagram sono arrivati messaggi di dolore per la scomparsa di Arturo Diaconale: Gaia Lucariello, moglie del mister biancoceleste Simone Inzaghi, ed Anna Falchi, storica tifosa della Lazio, hanno voluto ricordare il portavoce del club biancoceleste attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale.

Dopo il messaggio da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, stanno arrivando anche dei messaggi di cordoglio da parte di squadre sia di Serie A che di Serie B per mostrare vicinanza dopo la scomparsa di Arturo Diaconale: Spezia, Torino, Verona e Pescara sono state tra le prime che, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, hanno espresso il loro cordoglio. In seguito è arrivato anche il Tweet da parte della pagina ufficiale del Napoli per mostrare vicinanza dopo la scomparsa del portavoce biancoceleste.

Lo #SpeziaCalcio si unisce al dolore per la scomparsa del portavoce della @OfficialSSLazio , Arturo Diaconale. Alla società biancoceleste e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze del club di via Melara. — Spezia Calcio (@acspezia) December 1, 2020

Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Arturo Diaconale, portavoce della @OfficialSSLazio — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 1, 2020

Il Presidente Maurizio Setti e Hellas Verona FC esprimono i sensi del più profondo cordoglio per la scomparsa di Arturo Diaconale, portavoce di @OfficialSSLazio, unendosi al dolore di famigliari e amici.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 1, 2020

⚫️ l’Area Comunicazione del 🐬 e la Pescara Calcio tutta, porgono sentite condoglianza per la scomparsa di Arturo Diaconale, giornalista, portavoce e responsabile della comunicazione della @OfficialSSLazio 🙏 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 1, 2020

La SSC Napoli esprime profonda vicinanza alla @OfficialSSLazio e si unisce al dolore della famiglia Diaconale per la scomparsa del caro Arturo. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 1, 2020

La Lazio è in lutto: è scomparso il portavoce del club biancoceleste Arturo Diaconale. Sono diversi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore e, tra questi, è arrivato anche da parte della FIGC e del Presidente Gabriele Gravina. Ecco il messaggio pubblicato sul sito ufficiale della Federazione: “La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio della famiglia di Arturo Diaconale, scomparso nella notte all’età di 75 anni. Giornalista parlamentare, direttore de ‘L’Opinione delle Libertà’, nel corso di una lunga carriera ha rivestito la carica di vice-segretario nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana e di segretario dell’Associazione Stampa Romana e dal 2015 al 2018 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Rai.

Autore di numerosi saggi politici e da sempre grande appassionato di sport, dall’agosto 2016 era portavoce della S.S. Lazio”.

