Peruzzi-Lazio pace fatta: il club manager ha assistito all’allenamento prima della partenza per Dortmund

Una buona notizia in questa giornata difficile per la Lazio, a causa della scomparsa del portavoce biancoceleste Arturo Diaconale. Tra Angelo Peruzzi e la Lazio è pace fatta. Il club mananger biancoceleste è tornato a svolgere il suo ruolo e, questa mattina, ha assistito all’allenamento della squadra a Formello a bordo campo, prima della partenza per Dortmund, dove domani la Lazio si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Partenza prevista per le ore 15:30 dall’aeroporto di Fiumicino.

