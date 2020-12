SOCIAL| Correa e Hoedt suonano la carica: “Siamo pronti”- FOTO

Alla vigilia della penultima gara della Lazio in questa fase a gironi di Champions league, contro il Borussia Dortmund, Wesley Hoedt ha pubblicato una foto che lo ritrae nello stadio della squadra tedesca, il Signal Iduna Park, sul proprio profilo Instagram. Foto accompagnata da un chiaro messaggio: “Pronti per un altro passo in avanti“.

Lo stesso ha fatto Joaquin Correa poco più tardi, che con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto caricare la squadra scrivendo: “Pronti per una notte di Champions!”.

Questi i post dei due biancocelesti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: