Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano: “Sulla sua storia non è stato detto tutto, mancano alcune parti”

Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano, storico calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Sono passati tanti anni, ma è bello ricordarlo ancora mio padre. Per tutti è stato un grande campione, per me è sempre mio padre. E’ una figura che rimane un esempio per me. E’ una storia molto particolare, ma non è stato detto tutto. Bisognerebbe andare a leggere tutto della sua vicenda, qualcosa di poco chiaro c’è, mancano alcune parti. Non voglio perorare la causa della famiglia, ma di rendere un omaggio ad una persona, un uomo, che in quegli anni fu etichettato come uno “stupidotto”, ma lui non era così. Ringrazio i ragazzi della Curva per la bandiera con il suo volto, oltre che alla coreografia con Facchetti, è stata una emozione incredibile. Anche se non è stato qui per tanti anni mi ha regalato delle emozioni indescrivibili”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: