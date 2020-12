TMW | Lazio sull’attenti: nella notte più importante il ritorno del Sergente (e di Luiz Felipe)

“Sergio, ho finito i cambi”. Nel silenzio dell’Olimpico, reso ancora più surreale di quanto non lo fosse già di per sé dal parziale di 1-3 per l’Udinese, si sente solo la voce di Inzaghi che si gira e si spiega verso Milinkovic, intento a ultimare il riscaldamento. Il serbo sembra perplesso, ma continua a muoversi lungo la linea laterale per qualche minuto. Prima di tornare in panchina e assistere alla fine di un pranzo horror, che ferma il volo dell’aquila biancoceleste, reduce da otto risultati utili consecutivi. “Non era in grado di giocare, ne avevamo parlato ieri. Vedremo se riuscirà a essere in condizione mercoledì a Dortmund, avremo ora tre allenamenti a disposizione”, ha spiegato il tecnico nel post gara, quando ovviamente è stato incalzato dai giornalisti in merito.

Milinkovic era il più atteso – dopo la positività al Covid e le assenze con Crotone e Bruges – e non è sceso in campo. Ora il mondo Lazio per rivederlo in azione dovrà aspettare che si accendono le luci di Dortmund. Perché anche se non è al meglio, il centrocampista serbo domani sera (ore 21) sarà in mezzo al campo accanto a Leiva e Luis Alberto. Per guidare la Banda Inzaghi verso il traguardo degli ottavi di finale, che il club non raggiunge da vent’anni. Oggi nella rifinitura delle 11 si capirà meglio l’undici titolare, ma una sua esclusione avrebbe del clamoroso. Oltre a Milinkovic, un altro rientro importante è quello di Luiz Felipe. Dopo i problemi alla caviglia di inizio stagione, il brasiliano era tornato contro la Juventus, sfoderando una prestazione di assoluto spessore. Poi ha contratto il virus ed è rientrato martedì scorso contro lo Zenit, uscendo dal campo con qualche fastidio fisico: per questo Inzaghi gli ha risparmiato l’Udinese. Ieri si è allenato in gruppo, svolgendo anche la partitella finale, e sarà impiegato contro Haaland e compagni. Come all’andata, quando fece una super partita nel 3-1 laziale. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

