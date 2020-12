Borussia Dortmund-Lazio, a Sky Sport si commenta l’assist di Luis Alberto all’andata: “Niente di più bello, da esporre al MoMA”

Nel corso del pre partita su Sky Sport , Alessandro Costacurta ha analizzato l’assist di Luis Alberto in occasione del gol del 2-1 della Lazio all’andata. Questo il suo commento: “Continuerei a farla rivedere questa palla di Luis Alberto, non ho mai visto niente di più bello perchè è rubar palla e ripartire. Secondo me Inzaghi quando parla di umiltà intende proprio questo, trovare questi spazi sarà fondamentale per superare il Dortmund.”

E Paolo Condò definisce il lancio perfetto dello spagnolo “Degno di essere esposto al MoMA” (Museum of Modern Art di New York)

