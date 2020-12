Borussia Dortmund-Lazio, fuori Haaland e Can

Pochi minuti fa, a ridosso della partita di Champions League contro la Lazio, il Borussia Dortmund ha pubblicato un tweet augurando una pronta guarigione al giocatore Erling Haaland, fuori per un tendine al ginocchio strappato e a Emre Can non disponibile per problemi muscolari.

