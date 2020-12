Borussia Dortmund-Lazio, Haaland a rischio per la gara di stasera

Problemi in vista per il Borussia Dortmund a poche ore dalla gara di Champions League contro la Lazio di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Erling Haaland avrebbe subito una botta all’anca che mette in dubbio la sua presenza nella gara di questa sera: si attendono conferme ufficiali. L’allenatore del Borussia Dortmund Favre starebbe studiando due alternative: Marco Reus al centro dell’attacco che agirebbe da finto nueve, o in alternativa l’esordio dal primo minuto del classe 2004 Youssoufa Moukoko.

