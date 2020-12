Borussia Dortmund-Lazio, i biancocelesti tra le cinque squadre imbattute in Champions

Restano cinque le squadre ad essere ancora imbattute in questa competizione Europea e la Lazio è una di queste. Con uno storico di due vittorie e tre pareggi, i biancocelesti non hanno ancora mai perso in Champions League raggiungendo solo risultati positivi. Lo stesso hanno fatto solo altre quattro squadre di altissimo livello quali Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Barcellona.

