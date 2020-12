Borussia Dortmund-Lazio, Immobile: “Meritavamo di più, ma la mentalità è da grande squadra”

L’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, dopo il rigore segnato questa sera che ha consentito alla Lazio di raggiungere il pareggio contro il Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Skysport nel post gara. Queste le sue parole: “Abbiamo un primo tempo non all’altezza ma non disastroso, siamo stati bravi a reagire e a cercarla poi di vincere gli ultimi minuti per provare a raggiungere la qualificazione con un turno di anticipo. Sono soddisfatto e contento del goal, anche se la squadra meritava di più ma ci prendiamo il pareggio, la mentalità è da grande squadra ed è quella giusta. Giochiamo al massimo mettendo la passione perché per noi è un sogno giocare in questa competizione, l’abbiamo voluta tanto e tutti ci stanno mettendo il cuore nonostante la poca esperienza. Il nostro un girone non difficile, ma nemmeno troppo facile e l’abbiamo affrontato nel migliore dei modi senza paura e con determinazione.”

Il bomber laziale è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style: “Non solo io, ma tutta la squadra ha cercato il gol, questo mi rende orgoglioso dell’atteggiamento. Abbiamo cercato di vincere fino all’ultimo, senza accontentarci e questo ci fa sperare per le prossime partite. Il ritorno qui? E’ stato bello, dopo tanto tempo; ho rivisto molte persone“.

