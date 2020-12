Borussia Dortmund-Lazio, Inzaghi: “C’è rammarico, ma rimane la prestazione contro una grande. Ora serve il salto di qualità anche in campionato”

Termina con un pareggio la gara di Champions tra Borussia Dortmund e Lazio, con Immobile che risponde su rigore alla rete di Guerreiro nel primo tempo. Un match combattuto ed a lunghi tratti domina dalla squadra di Inzaghi, che è intervenuto a fine partita ai microfoni di Skysport, commentando il buon risultato ottenuto. Queste le sue parole: “C’è rammarico, ma rimane la grande prestazione contro una squadra fortissima, contro la quale abbiamo giocato una partita di carattere e personalità e questo mi rende soddisfatto. Arriviamo con nove punti conquistati, siamo ad un passo dalla qualificazione, ma adesso pensiamo prima alla gara di sabato contro lo Spezia poi ci concentreremo sul Brugge. Sono quattro anni e mezzo che lottiamo per entrare in Champions, abbiamo avuto delle defezioni causa Covid, ma il salto di qualità è quello di far bene in tutte le competizioni, per questo ora bisogna fare attenzione allo Spezia e fare una gara di personalità.”

Il tecnico è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style per commentare la gara: “Il gol preso è da rivedere, nel secondo temo avremmo meritato di più. Prova di carattere, serviva personalità per giocare qui. Peccato per le due parate nel finale di Burki. Con 9 punti dopo 5 partite in genere si va agli ottavi, ma ora pensiamo a sabato, poi al Brugge. Stasera abbiamo mostrato carattere ed orgoglio, come avevo chiesto“.

