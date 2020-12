Borussia Dortmund-Lazio, Milinkovic: “Contenti per il punto ora testa alla prossima per andare avanti”

Dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, il centrocampista biancoceleste Milinkovic ha commentato ai microfoni di Lazio Style la sfida: “Il secondo tempo molto meglio, abbiamo iniziato a giocare creando tanto. Con un punto andiamo felici a casa. Il rigore ci ha aiutati, eravamo in un buon momento e mentalmente ci ha dato una mano anche per i successivi minuti. Potevamo segnare ancora, ma andiamo a casa con il sorriso. Recupero? Potevamo giocare di più, ma siamo contenti e speriamo di fare bene la prossima per andare avanti“.

