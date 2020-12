Borussia Dortmund-Lazio, Reina: “Ottimo girone ma dobbiamo finire bene martedì. Ora pensiamo al campionato, dove dobbiamo fare meglio”

La Lazio pareggia 1-1 in casa del Borussia Dortmund ed il portiere laziale Pepe Reina ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style: “Sapevamo che il pareggio o la sconfitta erano la stessa cosa. Volevamo vincere per archiviare il passaggio dopo 20 anni, ma purtroppo serve ancora una gara. Recuperiamo le forze per sabato e martedì. Testa al campionato, dove dobbiamo fare meglio. Stiamo sulla strada giusta però manca una partita e tutto questo può smontarsi se perdiamo, quindi dobbiamo essere consapevoli del bel girone fatto, ma serve finirlo in modo ottimale con una vittoria, cercando di passare per primi. Burki? Bravo portiere, strano non averlo visto all’andata. È valido, ha salvato il risultato. Ci siamo scambiati le maglie“.

