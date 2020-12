Borussia Dortmund-Lazio, Tare nel pre partita: “L’assenza di Halaand è un vantaggio, vogliamo il primo posto nel girone”

A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio della gara di Champions League, Borussia Dortmund-Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Ritorno qui in Germania sempre con grande piacere perchè sono stati 9 anni di esperienza importanti che mi sono poi serviti anche qui in Italia. Penso che Halaand sia il centravanti più forte in Europa per i prossimi 10 anni, il fatto che non giochi è un vantaggio, quindi stasera vogliamo vincere a tutti i costi. Hanno anche altre assenze importanti come Emre Can, dobbiamo saperle sfruttare e prenderci il primo posto nel girone.

Stasera se riusciamo a ripetere la prima gara che abbiamo giocato a Roma penso che abbiamo grande possibilità di vincere ma il sistema di gioco del Borussia è molto interessante e aggressivo, stasera sará un grande spettacolo. Angelo Peruzzi? In veritá non é mai andato via, ci sono state delle discussioni ma purtroppo a Roma le cose vengono un po’ ingrandite, lui è tornato ed è un tassello molto importante per noi per la sua esperienza e per il suo modo di stare nel nostro gruppo. Siamo tutti contenti e guardiamo avanti.”

