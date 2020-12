Borussia-Lazio, scambio di doni prima del fischio d’inizio | FOTO

La grande notte di Champions è arrivata. La Lazio fa visita al Borussia Dortmund e sogna la qualificazione anticipata agli ottavi di finale. Per celebrare al meglio la grande sfida, le due dirigenze prima del fischio d’inizio hanno avuto un breve incontro nel corso del quale hanno potuto scambiarsi dei doni reciproci: una maglia della Lazio per i tedeschi, un gagliardetto giallonero per i capitolini.

