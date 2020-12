CdS | Ciro-Haaland, tiro a segno

Alle ore 21.00 ci sarà il fischio d’inizio della gara tra Borussia Dortmund e Lazio, ma sarà anche la sfida tra Immobile e Haaland. Come riporta il Corriere dello Sport, la Scarpa d’Oro arriva in Germania da ex e rilancia la sfida al nuovo fenomeno del calcio mondiale. Tra loro ci sono dieci anni di differenza e numerose reti in comune. Il bomber laziale torna al Signal Iduna Park, dove nell’autunno del 2014 segnò tre gol in Champions League. Il talento norvegese è capocannoniere a quota 6. Mentre lo score complessivo di Ciro nella massima competizione eureopea è di 12 presenze e 7 gol, uno ogni 93′ minuti e 3 con la Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: