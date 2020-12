Champions League, la UEFA starebbe lavorando ad un nuovo format

Secondo quanto riportato dal Telegraph, la UEFA starebbe pensando e lavorando ad un nuovo formato per rendere più interessante e appetibile la Champions League. Il numero di partecipanti passerebbe da 32 a 36, con la fase a gironi che cambierebbe radicalmente. Sul tavolo ci sarebbero due modelli, ciascuno con 10 partite per ogni squadra. Nel primo, le squadre sarebbero divise in 6 gironi da 6 e si affronterebbero con gare in casa e trasferta. Il secondo modello, invece, prevede che i club affrontino 10 diversi avversarie, con partite decise da un sistema apposito e progettato per garantire scontri equilibrati per ognuno, attraverso il c.d. “sistema svizzero” utilizzato anche nella NBA. Le migliori 16 si qualificherebbero agli ottavi, mentre le squadre arrivate dal 17esimo al 24esimo posto retrocederebbero in Europa League.

