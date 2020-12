Euroavversarie, il Bruges cala il tris sullo Zenit

La Lazio questa sera è impegnata in casa del Borussia Dortmund, nella gara valida per la 5′ giornata di Champions League. Contemporaneamente il Club Bruges affronta tra le mura amiche lo Zenit San Pietroburgo. I biancocelesti danno uno sguardo anche all’altra sfida del girone, per cercare la matematica qualificazioni agli ottavi. Intanto però non arrivano buone notizie dalla gara belga: i padroni di casa infatti sono passati in vantaggio al minuto 33 grazie alla rete di De Keteleare, per poi raddoppiare al ’58 con il calcio di rigore di Vanaken. A chiudere i conti, per il definitivo 3-0, ci pensa Lang al ’70.

