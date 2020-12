Il Messaggero | Lazio e Ciro, gli ottavi del riscatto

Accantonare la prova casalinga di domenica contro l’Udinese e pensare solo a fare bene stasera in casa del Borussia Dortmund, questo è l’imperativo in casa Lazio in vista del delicato impegno di Champions League. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti vogliono scrivere la storia: battendo i tedeschi, ma anche facendo lo stesso risultato del Bruges, la banda Inzaghi può volare agli ottavi della competizione con un turno di anticipo (un pass che manca da venti anni). Fari puntati anche su Immobile, che questa sera sfiderà il suo passato con la voglia di vendicare la stagione 2014 che è stata, per l’attuale bomber laziale, altalenante e turbolenta. Addirittura i giornali tedeschi lo etichettarono come il peggior acquisto della storia del Dortmund: motivo in più, per il numero 17 biancoceleste, per mettere definitivamente a tacere ogni “malcontento” relativo al suo passato al Borussia.

