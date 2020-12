Il ricordo di Bruno Giordano nell’anniversario della scomparsa di Tommaso Maestrelli | FOTO

Quando la Lazio vinse lo Scudetto in quel lontano 1974, Bruno Giordano era soltanto un giovane calciatore, ma già determinante. Per lui, Tommaso Maestrelli, è stato probabilmente come un padre. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, l’ex attaccante della Lazio lo ha voluto ricordare con un messaggio lasciato attraverso il proprio profilo di Instagram, nel quale ha anche pubblicato una foto che li ritrae insieme: “Per me sei e sarai incancellabile!”

