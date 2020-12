Il ritorno di Ciro Immobile al Signal Iduna Park: i suoi numeri nello stadio del Borussia Dortmund

Il ritorno di Ciro al Signal Iduna Park

Questa sera, in occasione della sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Lazio, Ciro Immobile tornerà nello stadio che lo ha ospitato per una stagione, l’unica in Germania nel 2014-2015, ovvero il Signal Iduna Park, la casa del Borussia Dortmund dal 1974. La stagione passata a Dortmund non è sicuramente ricordata come la migliore di Ciro Immobile, probabilmente anche per il fatto che quella stagione doveva essere la svolta per l’attaccante di Torre Annunziata, reduce da un ottimo anno passato col Torino nella sua seconda esperienza in Serie A, anno incorniciato anche dalla vittoria della classifica marcatori con 23 gol.

I numeri nello stadio del Dortmund

L’anno di Ciro in Germania ha fruttato per lui 10 gol in totale tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, competizione in cui ha espresso le migliori prestazioni, con 4 gol in 6 partite. In casa, nello stadio in cui tornerà mercoledì, quella stagione fece 6 gol. Il primo di questi in Champions League contro l’Arsenal, nella partita vinta dalla squadra tedesca per 2-0. Quel gol è ricordato come il suo gol più bello in Germania: Immobile percorse quasi tutto il campo fino a liberarsi di due difensori ed angolare alla perfezione alla destra del portiere. La presentazione fu ottima, considerando anche che l’esordio stagionale avvenne durante la partita di Supercoppa di Germania vinta per 2-0 contro il Bayern Monaco. Meno fortunato fu invece l’esordio in quello stadio in Bundesliga: entrò in campo nella sfida casalinga persa 0-2 contro il Borussia Leverkusen. Un mese dopo, il 27 settembre, segnò la sua prima rete in campionato, sempre nello stadio di casa, permettendo al Borussia di pareggiare la partita contro lo Stoccarda per 2-2 a pochi minuti dalla fine. Gli altri due gol in Bundesliga arrivarono entrambe nelle mura amiche, segnando contro il Koln ed il Wolfsburg. In Champions League, invece, oltre al gol contro l’Arsenal, segnò al Signal Iduna Park anche contro l’Anderlecht ed il Galatasaray. Con questi gol Immobile contribuì al superamento dei gironi ed all’approdo agli ottavi di Champions. I tre gol in Coppa di Germania li fece tutti in trasferta.

Il riscatto di Immobile

Sono passate sei stagioni dall’esperienza al Borussia Dortmund per Ciro Immobile e molte cose sono cambiate, soprattutto a livello di numeri e di rendimento. Con la Lazio ha trovato la sua forma ideale e continuità nei gol, togliendosi molte soddisfazioni, prime fra tutte la scarpa d’oro ed il record di gol in una stagione di Serie A della passata stagione. Quest’anno, quello del ritorno in Champions per la Lazio, dovrà riconfermarsi tra i migliori d’Europa e trainare i biancocelesti il più avanti possibile nella competizione europea dove tanto bene fece con il Dortmund in quella stagione. Segnando il primo dei tre gol nell’esordio di questa Champions League ha zittito quelle voci che lo volevano come il peggior acquisto nella storia del Borussia. Stasera riavrà questa possibilità direttamente in casa loro.

