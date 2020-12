Il Tempo | Diaconale, la grande famiglia della Lazio ti ringrazierà per sempre

Basta la lettera che gli ha dedicato Lotito per far capire che cosa ha rappresentato Diaconale nel mondo Lazio: «Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato. Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia Lazio, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione… Caro Arturo, mi parrà impossibile non vedere il tuo incedere elegante, composto, da signore d’altri tempi, per i viali di Formello… La tua voce, il tuo modo di esporre le idee, il modo pacato e sempre aperto, gentile. Arturo, pur lottando con tutte le tue forze, con dignità ed in silenzio, hai continuato a telefonare, a chiedere, ad interessarti di come andavano le cose. Esempio per molti. Arturo, sono più che certo che nostro Signore ti ha accolto e consolato, dandoti la forza di continuare, in altra maniera, ad essere vicino alla tua famiglia ed a tutti coloro a cui hai riempito la vita e che ti hanno conosciuto ed apprezzato… Ovunque tu sia…». Uomo colto e sempre garbato Diaconale era entrato nel club il primo agosto del 2016 come portavoce ufficiale della Lazio e soprattutto del suo numero uno. Senza mai alzare i toni, ha saputo lasciare il segno, sempre a difesa della Lazio anche quando aveva dato vita a un blog che gli era costato qualche augurio di morte dei miserabili e immancabili leoni da tastiera. A maggio gli avevano scritto cose orribili non sapendo che proprio in quel periodo stava cominciando una battaglia impossibile da vincere. Tant’è, lui avrebbe risposto con un sorriso che non negava a nessuno anche nei momenti più tesi. Ha mediato, ha cercato una soluzione diplomatica di qualsiasi problema, animato da una passione per la sua Lazio che non è venuta meno nemmeno quando è stato sopraffatto da una malattia infame che lo ha colto di sorpresa.

Messaggi di cordoglio del presidente della Figc Gravina e di molti altri esponenti del mondo del calcio ma soprattutto dei tifosi. Tanti. A cui Diaconale ha lasciato una sorta di testamento spirituale, uno degli ultimi post scritti: «Io difendo la Lazio ogni giorno, ma la vera grande difesa dei nostri colori, della nostra storia, della nostra amata Lazio, deve partire da ognuno di noi/voi. La Lazio bisogna amarla e difenderla ovunque allo stadio, fuori, sui media, al bar, sui social. E questo indipendemente dai risultati sportivi. La Lazio è una fede, amiamola e combattiamo per lei». Anche per queste parole i tifosi biancocelesti saranno sempre grati ad Arturo Diaconale. Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: