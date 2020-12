Il Tempo | Lazio, l’ultimo sforzo

Notte da brividi per la Lazio al Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund ma per fortuna non ci sarà la marea gialla. L’obiettivo è vicino e si tratterebbe di un traguardo storico per i biancocelesti: il passaggio agli ottavi di Champions, l’ultima volta fu raggiunto vent’anni fa. Senza pubblico, la squadra guidata dal formidabile Haaland fa un po’ meno paura anche se resta un avversario temibile per tradizione e forza attuale nonostante i quattro punti di distacco dal Bayern Monaco nella Bundensliga (i gialloneri hanno perso tre partite su nove nel campionato tedesco).

Per chiudere il conto serve l’impresa in Germania, oppure sarebbe sufficiente centrare lo stesso risultato del Bruges che ospita lo Zenit. In caso di sconfitta stasera, Lazio qualificata lo stesso in caso di successo dei russi in Belgio ma, calcoli a parte, servirà una prestazione modello gara d’andata per tornare dalla Westfalia con un un risultato positivo. La batosta con l’Udinese ha riportato sulla terra la banda di Inzaghi che proprio nella prima sfida del giorne aveva cominciata una serie positiva durata otto gare tra coppa e campionato. A guidare l’attacco ci sarà, come all’andata, Ciro Immobile, grande ex della partita con una fugace apparizione a Dortmund mentre a centrocampo ci si affida all’esperienza di Leiva che alla vigilia conferma la volontà del gruppo di timbrare il passaporto per gli ottavi con una giornata di anticipo: «Sarà una sfida difficile, ma se scendiamo in campo come nelle scorse partite possiamo vincere. Contro l’Udinese non abbiamo fatto una grande gara ma penso che la squadra è matura e non dobbiamo cercare alibi. Abbiamo perso perchè non abbiamo meritato, ora c’è l’occasione per ripartire».

Anche Inzaghi carica per non far diventare la sfida di martedì prossimo all’Olimpico un pericoloso spareggio contro il Bruges: «Nella partita di andata abbiamo vinto meritatamente e la giocheremo anche in casa loro. Siamo orgogliosi di essere imbattuti della possibilità di poter giocare gli ottavi: meritiamo la qualificazione perchè abbiamo fatto quattro partite importanti contro avversari di livello. L’altra partita? Sappiamo che c’è un’altra a Bruges ma dobbiamo pensare solo a noi perché vogliamo arrivare a martedì tranquilli». Appuntamento alle 21, arbitra lo spagnolo Lahoz, si spera che stavolta la Lazio vera risponda presente come peraltro è sempre accaduto finora in Champions. Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: