Lazio, Bruno Longhi: “Immobile è il terminator di questa Lazio”

Tra poche ore andrà in scena Borussia Dortmund–Lazio, gara che dirà tanto delle sorti biancocelesti all’interno del Gruppo F. Come all’andata, Ciro Immobile sarà l’ex della gara: l’attaccante biancoceleste tornerà allo Stadio Signal Iduna Park, dove trascorse l’annata 2015-2016 vestendo la casacca del Borussia Dortmund. Ne ha parlato Bruno Longhi ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole: “Ciro Immobile è il terminator di questa Lazio, è la squadra perfetta per lui perchè è una squadra bravissima nelle ripartenze. Immobile al Borussia Dortmund può essere paragonabile a Eriksen adesso all’Inter, il suo modo di attaccare gli spazi non era funzionale al modo di giocare di quel Borussia Dortmund“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: