Mick Schumacher correrà in Formula 1 nel 2021: ecco quale sarà il suo team

Mick Schumacher correrà in F1 nel 2021. Il figlio di Michael, sette volte campione del mondo, ha firmato con la Haas. E’ stato il team statunitense a dare l’annuncio ufficiale sui social, rilanciando anche il post di Schumi jr: “Il sogno è realtà e io ci ho sempre creduto. Correre per il team Haas in Formula 1 il prossimo anno è incredibile, non potrei essere più felice”, dice il 21enne tedesco, pilota della Ferrari Driver Academy, che intanto è a un passo dalla conquista del titolo del Mondiale di Formula 2 con la Prema (guida la classifica quando manca solo l’ultima gara in Bahrain). Adnkronos

