Mourad Meghni: “La Lazio è la squadra più prestigiosa in cui ho giocato. Inzaghi? Non mi aspettavo fosse così bravo”

L’ex centrocampista biancoceleste Mourad Meghni, alla Lazio dal 2007 al 2011, a causa di problemi fisici e di una squadra che spesso non riusciva a decollare non è riuscito ad esprimere il meglio di sé. Nonostante ciò porta ancora dei bei ricordi della sua esperienza a Roma, legati soprattutto alle partite in Champions League. Ai microfoni di Radiosei ha parlato di questo ed altro. Le sue parole: “Della Lazio ho dei bellissimi ricordi, è il club più prestigioso in cui ho giocato. A Roma ho giocato anche la Champions, cosa che per un giocatore è molto importante. Ho un po’ di rammarico perché per via di alcuni problemi fisici non mi sono espresso al meglio. La mia Lazio aveva una bella rosa, ma credo che la squadra di oggi abbia grande consapevolezza e qualcosa in più. Delio Rossi? E’ l’allenatore che mi ha voluto. Nonostante non abbia giocato tantissimo, ricordo che spesso mi dicevano che faceva giocare sempre gli stessi 11, ma che in me ha sempre dato fiducia facendomi giocare. Inzaghi? Non mi aspettavo fosse così bravo. Ho detto anche a Dabo che secondo me è per lui una grandissima rivincita, considerando che quando arrivai alla Lazio era un po’ messo da parte. Sono fiero di lui. Champions? Contro il Werder Brema è il più bel ricordo di me alla Lazio, sono riuscito a far vedere il meglio di me. Avrei dovuto giocare così anche in campionato, per questo a quel ricordo associo il rammarico di non aver potuto fare di più.“

