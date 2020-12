MOVIOLA – Lahoz concede spazio al fisico non perdendo mai il controllo. Anticipato il fischio finale

Questa è la Champions, questa è l’Europa. Non c’è spazio per corpi fragili, serve prestanza fisica e capacita di attutire i colpi. Antonio Mateu Lahoz fischia davvero poco e ne guadagna lo spettacolo. Tanti contrasti e molte spallate lasciate per buone da una parte e dall’altra. Con il passare dei minuti Lazio e Borussia Dortmund capiscono il metro di Lahoz e si adeguano. Il primo vero fischio arriva addirittura al 65′ con Milinkovic che viene abbattuto in area di rigore. Lahoz all’inizio lascia correre, indicando il pallone e nessuno si sorprende, ma poi l’assistente lo richiama in cuffia e arriva l’assegnazione del penalty per i biancocelesti che pareggiano. Sul finire della gara il fischietto spagnolo si lascia andare a qualche fischio di troppo e a qualche fischio mancato, perde il metro adoperato fino al fallo per il Dortmund al 76′. Rimangono un po’ di dubbi sul finale perché vengono assegnati 4′ minuti di recupero che però partono durante l’intervento dei medici in favore di Hummels per un colpo alla caviglia. Bisognava recuperare il minuto perso prolungando fino al 95′ ma Lahoz fischia prima e si chiude il sipario sulla sfida di Champions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: