PAGELLE – Ciro è King anche in Champions, la difesa si riscatta. Che ingresso di Pereira!

Reina 7 – Reattivo sul suo quasi omonimo opponendosi a due conclusioni dell’americano, incolpevole sulla rete di Guerreiro. Una prestazione che dimostra come dovrebbero essere al momento le gerarchie in porta.

Patric 7 – Concentrato e preciso, perfetto palla al piede e non sbaglia un intervento. Si riscatta alla grande dopo le critiche post Udinese, molte delle quali esagerate.

Hoedt 7 – Forse è diventato grande, seconda grande prova consecutiva in Champions League. E’ sempre settato nel mood giusto e difatti non sbaglia una decisione prendendosi anche qualche libertà offensiva con personalità.

Acerbi 7 – La partita lo permette e Ace praticamente è un esterno offensivo che si alterna a prima punta. Va vicino al colpo di testa decisivo un paio di volte, tiene a bada le folate offensive dei gialloneri senza particolare affanno.

Marusic 7 – Davvero una bella partita. Il montenegrino sta tornando il giocatore della prima stagione che spinge e copre con intensità e fisico. E’ dura tenerlo fuori con prestazioni simili.

Milinkovic 6 – Grida vendetta quel tentativo di assist ad Acerbi in fuorigioco quando poteva tranquillamente calciare in porta, sbaglia il tempo sul colpo di testa che avvia il vantaggio dei gialloneri. Si riscatta conquistandosi il rigore del pareggio nella ripresa. Paga i giorni di assenza.

Dal 79′ Caicedo SV

Lucas Leiva 6,5 – Lascia sguarnita la sua zona una sola volta e il Borussia buca centralmente trovando il vantaggio. Per il resto capta ogni pallone che rotola sulla trequarti, esce scontento.

Dal 70′ Akpa Akpro SV

Luis Alberto 6,5 – Poco illuminante ma sempre al centro del gioco. I compagni lo cercano e lo spagnolo si prende le responsabilità come un vero leader, un appunto sui troppi calci d’angolo sprecati calciando basso.

Dal 79′ Escalante SV

Fares 6,5 – Finalmente si è rivisto il Fares della gara di andata e che aveva convinto Inzaghi a portarlo a Roma. Rivedibile al momento del cross ma sempre puntuale nelle sovrapposizioni e nel tornare indietro ad aiutare i compagni.

Dal 70′ Lazzari 6,5 – Solo per quel controllo volante e il cross a Immobile con cui viene sfiorato il gol vittoria.

Correa 6 – Si accende a sprazzi e in maniera poco incisiva, molto meglio in fase di non possesso palla.

Dal 70′ Pereira 7 – Che ingresso Andreas. Quando la luce sembrava spegnersi, il brasiliano la riaccende con personalità tentado diverse giocate interessanti.

Immobile 8,5 – La sete di vendetta e la voglia di dimostrare di essere un big anche in Champions sono le motivazioni che lo spingono a una partita mostruosa. Glaciale dal dischetto, fantastico in tutto il resto. Meritava la doppietta e la vittoria.

All. Inzaghi 7,5 – Una prestazione così e non vincere lascia davvero l’amaro in bocca. La Lazio soffre, reagisce e domina al Signal Iduna Park sfiorando una impresa che sarebbe stata meritata. Senza il covid parlavamo di una classifica diversa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: