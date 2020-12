Roberto Cravero sulla Lazio: “Giocherà con la testa libera, c’è anche il match point successivo con il Bruges”

Roberto Cravero, ex calciatore biancoceleste e commentatore televisivo delle gare trasmesse su Dazn, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Ha parlato di Champions League e ha analizzato sia la gara della Lazio contro il Borussia Dortmund, che la crescita di Haaland. Ecco le sue parole:

La Lazio stasera cosa potrà fare a Dortmund?

“Delle volte è più facile giustificare prestazioni in cui non è riuscito niente. L’Udinese domenica si è trovata 3-0 giocando una discreta partita, nulla più: hanno solo aspettato gli errori della Lazio, punendoli con i suoi giocatori di qualità. Il grosso vantaggio della Lazio stasera è che giocheranno con la testa libera, visto che c’è anche il match point successivo con il Bruges. All’andata li hanno massacrati, e questo ti può fare andare oltre al nome Borussia Dortmund“.

Haaland sarà il più forte del mondo?

“Il numero uno secondo me no, perché non ha quelle qualità tecniche che ti permettono di entrare là. Però ha fisico, e vede la porta in maniera incredibile: si migliorerà, certo“.

Non arriverà mai a Lewandowski?

“Si può avvicinare, sì, ma non sarà mai Cristiano, Messi, Mbappe o Neymar. Lewandowski lo ritengo un grande centravanti, ma se devo guardare una partita scelgo una di quella con i nomi di prima“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: