SOCIAL | Dopo 25 anni la Lazio torna al Westfalenstadion – VIDEO

Borussia Dortmund – Lazio: l’attesa sta per terminare, alle 21:00 le due squadre scenderanno in campo per la 5a giornata di Champions League. Dopo circa 25 anni, i biancocelesti tornano al Westfalenstadion: l’ultima volta il 14 Marzo del 1995. E’ la stessa Lazio, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, a far crescere l’attesa della gara con un video.

