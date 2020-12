Borussia Dortmund-Lazio, Favre critico su Milinkovic: “Rigore? Si è tuffato”

Nel post partita di Borussia Dortmund-Lazio, il tecnico dei tedeschi Lucien Favre, intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland ha speso parole forti contro il rigore assegnato alla Lazio su Milinkovic Savic:

“Abbiamo pareggiato solo perchè l’arbitro ha assegnato un rigore inesistente su Milinkovic Savic. E’ stato ovviamente un tuffo, forse pensava di stare in piscina. E’ ridicolo, non si capisce cosa abbia fatto Nico Schulz per farlo cadere. In ogni caso ci siamo qualificati, questo è ciò che conta.”

