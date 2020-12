Borussia Dortmund, Reus: “Lazio squadra organizzata, noi non abbiamo giocato il nostro calcio”

Il capitano del Borussia Dortmund, Marco Reus, commenta il pareggio dei gialloneri contro la Lazio: “Avrei preferito vincere questa sera ma ad ogni modo ci siamo qualificati. Stasera non siamo riusciti a fare abbastanza per vincere contro una squadra ben organizzata. Non abbiamo giocato il nostro calcio“. TuttoMercatoWeb

